ИА "Ореанда-Новости" Свыше пятисот молодых стрелков стали участниками прошедшего в удмуртской столице всероссийского соревнования по стрельбе из пневматического оружия «Юный стрелок России». В Ижевск съехались представители тридцати восьми российских регионов.

Две возрастные группы были представлены в рамках турнира: старшая и младшая. В первой из них свои навыки демонстрировали стрелки, рождённые в 2003 – 2004 годах, во второй – в 2005 – 2007 годах. На соревнование приехали действительно подготовленные участники – девять мастеров спорта, сто два кандидата в мастера спорта и более ста пятидесяти стрелков, имеющих первый разряд.

Исходя из уровня подготовки участников, можно было сделать вывод, что борьба будет непростой. Финальные состязания проводили во всех видах упражнений и во всех возрастных группах. Такое положение появилось во всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия впервые. Это привело к тому, что, после квалификационного отбора, участнику необходимо было занять с первое по восьмое место для того, чтобы претендовать на медаль личного первенства.

Соревнования в Ижевске открыли винтовочники из старшей группы. В турнирной таблице пальму первенства присудили юношеской команде с острова Сахалин. На следующий день эстафета была передана ребятам из младшей группы, в которой победу также одержали сахалинские юноши. «Серебро» досталось команде из города Челябинск, «бронза» - команде из Свердловской области.

Вслед за винтовочниками своё умение показали пистолетчики. Чемпионами стала команда из Свердловской области, затем сахалинцы, замыкали тройку лидеров соревнований москвичи.

Победители соревнований по стрельбе из пневматического оружия «Юный стрелок России» были награждены грамотами и почётными призами.