ИА «Ореанда-Новости». Власти Ижевска согласовали проведение митинга против поправок в Конституцию, пишет «Интерфакс».



Один из организаторов акции Дмитрий Морозов рассказал, что митинг против «обнуления» сроков президента России Владимира Путина состоится 22 марта в два часа дня около Монумента дружбы народов.



Напомним, ранее Конституционный суд России признал законными изменения в Основной закон. Общероссийское голосование назначено на 22 апреля.