ИА «Ореанда-Новости»Правоохранительные органы Ингушетии расследуют хищение электроэнергии на сумму более 130 миллионов рублей, пишет «МК».

Отмечается, что около села Плиево были найдены два незаконно установленных трансформатора. По предварительной версии, с их помощью электроэнергией питали стоящее рядом здание, в котором нашли свыше полутора тысяч аппаратов для майнинга криптовалюты.

В случае доказательства вины нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.