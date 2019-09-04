ИА «Ореанда-Новости». Правоохранительные органы Ингушетии расследуют хищение электроэнергии на сумму более 130 миллионов рублей, пишет «МК».



Отмечается, что около села Плиево были найдены два незаконно установленных трансформатора. По предварительной версии, с их помощью электроэнергией питали стоящее рядом здание, в котором нашли свыше полутора тысяч аппаратов для майнинга криптовалюты.



В случае доказательства вины нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.