04.09.2019, 16:04
В Ингушетии для майнинга криптовалюты похитили электричества на 130 млн рублей
ИА «Ореанда-Новости». Правоохранительные органы Ингушетии расследуют хищение электроэнергии на сумму более 130 миллионов рублей, пишет «МК».
Отмечается, что около села Плиево были найдены два незаконно установленных трансформатора. По предварительной версии, с их помощью электроэнергией питали стоящее рядом здание, в котором нашли свыше полутора тысяч аппаратов для майнинга криптовалюты.
В случае доказательства вины нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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