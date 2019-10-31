ИА «Ореанда-Новости». В Ингушетии в селе Сагопши мужчина нашёл на улице брошенного младенца и решил его усыновить, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что мужчина нашёл свёрток с ребёнком. Он сразу забрал мальчика домой, а потом отвёз в больницу. Врачи заявили, что малыш полностью здоров и родился около трёх недель назад.



Пока временную опеку над младенцем хотят оформить на мужчину, который его нашёл. Потом он планирует усыновить ребёнка. Родителей малыша сейчас ищет полиция.