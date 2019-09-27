ИА «Ореанда-Новости». Житель Ингушетии принёс в полицию пулемёт Калашникова с патронами, который он нашёл на трассе «Кавказ», пишет «Интерфакс».



Источник издания сообщает, что накануне на этой трассе силовики «при неизвестных обстоятельствах» потеряли ПКМС калибра 7,62 мм (пулемет Калашникова), снаряжённый сотней патронов.



Правоохранители через соцсети обратились к жителям с просьбой помочь найти пулемёт. Сейчас ведётся проверка инцидента.