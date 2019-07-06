ИА «Ореанда-Новости». Суд на два месяца решил арестовал жительницу Ингушетии, которую подозревают в истязательствах своей семилетней племянницы.



В СКР отметили, что женщина стала фигуранткой уголовного дела, возбуждённого по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего.



Напомним, ранее в одну из больниц Ингушетии поступила девочка со множественными травмами. Её тётя объяснила, что она сначала упала в канализационную яму, а потом сама села в кастрюлю с горячим борщом. Однако следователи ей не поверили.