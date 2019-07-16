ИА «Ореанда-Новости». Популяция персидского леопарда планируется восстановить в Ингушетии, регион включён Министерством природных ресурсов Российской Федерации в федеральную программу по размножению этого вида, сообщил во вторник исследователь заповедника Эрзи Шахид Гадаури.

Отмечается, что Министерство окружающей среды рассматривает вопрос о включении Ингушетии в федеральную программу по размножению персидского леопарда.

Сотрудники учреждения проводят научную работу в двух направлениях: изучение экосистемы горных цепей и мониторинг окружающей среды. Составлен список видов, рекомендованных для включения в новую редакцию Красной книги республики.

До середины 20-го века леопард был широко распространен на Кавказе и занимал почти все горные районы. Однако к 1950-м годам его численность резко сократилась, во многих районах животное было полностью уничтожено по вине человека.