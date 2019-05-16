16.05.2019, 16:56
В Институте физической химии в Москве произошел взрыв
ИА «Ореанда-Новости». В столичном Институте физической химии взорвалась ёмкость с реагентами, пишет «Интерфакс».
Сообщается, что была разгерметизирована ёмкость с углекислотой. В результате взрыва пострадали два лаборанта. Они порезались стеклом, так как взрыв выбил окна в лаборатории. Разрушений в результате произошедшего нет.
В МЧС сейчас проверяют информацию об инциденте. Очевидцы говорят, что у здания института находится машина скорой помощи.
Сообщается, что была разгерметизирована ёмкость с углекислотой. В результате взрыва пострадали два лаборанта. Они порезались стеклом, так как взрыв выбил окна в лаборатории. Разрушений в результате произошедшего нет.
В МЧС сейчас проверяют информацию об инциденте. Очевидцы говорят, что у здания института находится машина скорой помощи.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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