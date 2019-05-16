ИА «Ореанда-Новости». В столичном Институте физической химии взорвалась ёмкость с реагентами, пишет «Интерфакс».

Сообщается, что была разгерметизирована ёмкость с углекислотой. В результате взрыва пострадали два лаборанта. Они порезались стеклом, так как взрыв выбил окна в лаборатории. Разрушений в результате произошедшего нет.

В МЧС сейчас проверяют информацию об инциденте. Очевидцы говорят, что у здания института находится машина скорой помощи.  