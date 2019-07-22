ИА «Ореанда-Новости» Министерство информации Ирана сообщило о задержании 17 агентов, работавших на американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ).

Глава ведомства по делам борьбы со шпионажем заявил, что некоторые из них приговорены к смертной казни.

Информационное агентство Tasnim сопроводило соответствующую публикацию фотоснимками, на которых запечатлены сотрудники ЦРУ, которые, по его сведениям, поддерживали связь с задержанными.

Отношения Ирана и США уже на протяжении долгого времени продолжают оставаться напряжёнными. Одним из наиболее существенных поводов для разногласий являются иранские атомные объекты. Между Тегераном и Вашингтоном нет дипломатических отношений.