ИА «Ореанда-Новости». Спасателям уже удалось остановить пожар в Иркутске на заводе по авиастроению. В экстренных службах сообщается, что пострадавших нет, а чрезвычайное происшествие не повлияло на технологический процесс. Причины пока не уточняются.

Как рассказали в управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям области, в Иркутске случился пожар в одном из цехов завода «Иркут», который занимается изготовлением и выпуском самолётов.

Спасателям уже удалось ликвидировать пламя, на работу завода инцидент не повлиял.

Горение случилось в трёхэтажном цеху, где занимаются лакокрасочными работами. Когда на место происшествия прибыло первое подразделение спасателей (первыми прибыли сотрудники пожарной части самого авиазавода), наблюдалось открытое горение крыши. Горело около 800 квадратных метров кровли. Огонь распространялся и через некоторое время пламя охватило уже тысячу квадратных метров крыши. Из здания эвакуировали сотрудников – 50 человек.

На место тут же выехали бригады скорой помощи с большим запасом лекарств и необходимых медицинских препаратов. Однако пострадавших не было.

В тушении приняли участие 62 спасателя и шестнадцать единиц противопожарной техники. Также на месте работали сотрудники газодымозащитной службы. Сообщается, что в результате пожара превышения предельно-допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано.

В экстренных службах сообщили, что больше угрозы распространения пламени нет. О причинах пожара не уточняется.

Иркутский авиационный завод (филиал корпорации «Иркут») начал свою деятельность в 1932 году. Технологический процесс на предприятии позволяет выполнять полный цикл по конструированию, изготовлению и выпуску серийных самолётов. Также не заводе проводят наземные и лётные испытания самолётов. На заводе производят боевые истребители, учебные военные самолёты и пассажирские самолёты МС-21.



