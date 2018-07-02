ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Очевидцы сообщают, что потолок торгового центра «Сильвермолл» обрушился 2 июля около 16:30. В это время в Иркутске началась сильная гроза с градом, что и послужило причиной происшествия.

Утром предупреждалось о небольших осадках и порывах ветра 12 метров в секунду. Непогода также продолжится и 3 июля, по словам синоптиков.

В ТРЦ «Силвермолл» подтвердили, что обрушился гипсокартонный потолок на первом этаже. Пострадавших нет. В результате, уже было затоплено несколько магазинов, таких как «Лента» и вода все еще продолжает прибывать. По словам представителя торгового центра, здание на данный момент открыто не полностью и свою работу продолжают лишь несколько магазинов.

Необходимо также отметить, что это не первый случай потопа в торговом центре «Сильвермолл». Подобная ситуация произошла в июне. Кроме того, в апреле он был закрыт на некоторое время из-за проверки МЧС всех торговых развлекательных центров после трагедии в «Зимней вишне» в Кемерове.

В Instagram появилось видео, снятое в момент обрушения. Его выложил местный житель Евгений Ряжев. На нем видно, какие повреждения были нанесены, вода льется ручьем из дыры в потолке и люди пытаются спешно огородить место, где это произошло.

ТРЦ «Сильвермолл» оказался не единственным пострадавшим во время ливня. Дождь затопил улицы, парковки, дороги, и некоторые дома даже остались без электричества. Помимо этого в центре города образовалась сильная пробка. Социальные сети пестрят постами Иркутских улиц, машин и домов, которые заливает вода.