ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В торгово-развлекательном комплексе города Иркутска случился несчастный случай: пожар, в результате которого с термическими ожогами были доставлены в больницу дети. По последним данным пострадавших восемь человек, до этого звучала информация, что их от пяти до десяти, но точное число жертв официально подтвердили только сейчас.

В «Комсомолле» на третьем этаже располагается детская развлекательная комната, в этой «детской лаборатории» показывали химический опыт, где участвовала спиртосодержащая жидкость. В какой-то момент опыта что-то пошло не так, и вспыхнуло пламя, которое и стало причиной госпитализации посетителей «лаборатории».

Восемь детей получили ожоги, их увезли в больницу. Сообщается, что возраст пострадавших 7-10 лет, им диагностировали химические ожоги первой и второй степени. Сейчас они находятся в ожоговом отделении местной больницы. Врачи оценивают их состояние, как лёгкой и средней степени тяжести.

Из «Комсомолла», который находится на Набережной улице Иркутска, эвакуировали 1,5 тысячи людей, включая посетителей и персонал. Пожарные ликвидировали очаг возгорания. На место происшествия прибыло две реанимационные бригады и две бригады скорой помощи. Министерство здравоохранение «скомандовало» подготовить палаты и кровати для пострадавших, а также направить все меры на оказания им помощи.

Руководство региона получило информацию о ЧП. Сообщается, что региональный Минздрав, в частности руководители ведомства, контролируют ситуацию. На всякий случай Министерство решило «подстраховаться» и имеет в виду резервное медучреждение – Иваново-Матрёнинскую детскую клиническую больницу.

По данным ЧС сигнал о возгорании в ТЦ поступил дежурному. При этом сам пожар отсутствовал, так как это была вспышка спиртосодержащей жидкости, площадью воспламенения около одного метра.