ИА «Ореанда-Новости». Следователи возбудили уголовное дело после падения сосульки на девочку. Семилетний ребёнок получил серьёзные травмы, сообщает СК России.

Правоохранительные органы установили, что 9 марта на семилетнюю девочку с крыши здания коммерческого предприятия упала сосулька. Девочка была доставлена в больницу, где медики диагностировали ей ушиб головного мозга, линейный перелом теменной и затылочной кости справа и черепно-мозговую травму.

По признакам преступления было возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование продолжается, следователи устанавливают ответственных за обслуживание здания.