25.01.2020, 18:08
В иркутском Усть-Илимске мужчина застрелил трёх человек
ИА «Ореанда-Новости». В Иркутской области в городе Усть-Илимске полиция нашли тела трёх убитых мужчин, пишет «Интерфакс».
Сообщается, что тела были найдены в боксе гаражного кооператива. Подозреваемый в преступлении уже задержан – им оказался 31-летний мужчина, которые ранее был судим.
Следствие предполагает, что в гараже между мужчинами возник спор, в ходе которого подозреваемый застрелил оппонентов. Все трое скончались на месте.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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