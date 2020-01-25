ИА «Ореанда-Новости». В Иркутской области в городе Усть-Илимске полиция нашли тела трёх убитых мужчин, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что тела были найдены в боксе гаражного кооператива. Подозреваемый в преступлении уже задержан – им оказался 31-летний мужчина, которые ранее был судим.



Следствие предполагает, что в гараже между мужчинами возник спор, в ходе которого подозреваемый застрелил оппонентов. Все трое скончались на месте.