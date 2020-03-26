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Сообщается, что заказчик был убит несколько лет спустя.Следователи предполагают, чтоВместе они несколько дней занимались подготовкой к нападению.. 51-летний мужчина попытался убежать, но напавший догнал его и ударил несколько раз ножом в шею.За убийство подозреваемому родственник убитого дал пятьдесят тысяч рублей.В июня 2019 году была установлена личность предполагаемого преступника. На допросе мужчина, который ранее был судим за убийство ребенка и женщины, а также за разбой, признался в том, что совершил убийство мужчины. Он рассказал, что не знает, что являлось мотивом для преступления.Родственник, который заказал убийство, в 2009 году погиб во время бытового конфликта.