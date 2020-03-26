26.03.2020, 09:34
В Иркутской области будут судить мужчину за убийство по найму
ИА «Ореанда-Новости». В суд Иркутской области поступило дело об убийстве по найму в 2006 году жителя населённого пункта Тайшета, рассказали в СУСК РФ по региону, сообщает РИА Новости.
Сообщается, что заказчик был убит несколько лет спустя.
Следователи предполагают, что убийство мужчины, который был ранее судим, было заказано дядей его жены. Вместе они несколько дней занимались подготовкой к нападению.
Ранним утром восемнадцатого декабря 2006 года обвиняемый подкараулил мужчину и начал наносить удары металлической трубой по голове. 51-летний мужчина попытался убежать, но напавший догнал его и ударил несколько раз ножом в шею.
За убийство подозреваемому родственник убитого дал пятьдесят тысяч рублей.
В июня 2019 году была установлена личность предполагаемого преступника. На допросе мужчина, который ранее был судим за убийство ребенка и женщины, а также за разбой, признался в том, что совершил убийство мужчины. Он рассказал, что не знает, что являлось мотивом для преступления.
Родственник, который заказал убийство, в 2009 году погиб во время бытового конфликта.
Сообщается, что заказчик был убит несколько лет спустя.
Следователи предполагают, что убийство мужчины, который был ранее судим, было заказано дядей его жены. Вместе они несколько дней занимались подготовкой к нападению.
Ранним утром восемнадцатого декабря 2006 года обвиняемый подкараулил мужчину и начал наносить удары металлической трубой по голове. 51-летний мужчина попытался убежать, но напавший догнал его и ударил несколько раз ножом в шею.
За убийство подозреваемому родственник убитого дал пятьдесят тысяч рублей.
В июня 2019 году была установлена личность предполагаемого преступника. На допросе мужчина, который ранее был судим за убийство ребенка и женщины, а также за разбой, признался в том, что совершил убийство мужчины. Он рассказал, что не знает, что являлось мотивом для преступления.
Родственник, который заказал убийство, в 2009 году погиб во время бытового конфликта.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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