01.07.2019, 22:02
В Иркутской области из-за паводков погибли уже 16 человек
ИА «Ореанда-Новости». Жертвами наводнения в Иркутской области уже стали 16 человек, сообщает «Интерфакс».
Ещё девять человек числятся пропавшими без вести, среде них есть ребёнок. Всего от паводков пострадали 760 человек, 155 были госпитализированы.
В Иркутской области с 27 июня действует режим ЧС из-за масштабного дождевого паводка на левых притоках реки Ангары. От наводнения пострадало более четырёх тысяч домов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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