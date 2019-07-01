ИА «Ореанда-Новости». Жертвами наводнения в Иркутской области уже стали 16 человек, сообщает «Интерфакс».



Ещё девять человек числятся пропавшими без вести, среде них есть ребёнок. Всего от паводков пострадали 760 человек, 155 были госпитализированы.



В Иркутской области с 27 июня действует режим ЧС из-за масштабного дождевого паводка на левых притоках реки Ангары. От наводнения пострадало более четырёх тысяч домов.