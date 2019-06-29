Уже в 48 населённых пунктах подтоплено более 4 тысяч домов, в которых проживает больше девяти тысяч человек.В МЧС сообщают, что затопления есть в районах: Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском и Зиминском.