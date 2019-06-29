29.06.2019, 17:17
В Иркутской области подтопило уже больше четырёх тысяч домов
ИА «Ореанда-Новости». Реки, которые вышли из берегов из-за дождей, продолжают затапливать жилые дома в Иркутской области, но темпы затопления снизились, пишет «Интерфакс».
Уже в 48 населённых пунктах подтоплено более 4 тысяч домов, в которых проживает больше девяти тысяч человек.
В МЧС сообщают, что затопления есть в районах: Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском и Зиминском.
Уже в 48 населённых пунктах подтоплено более 4 тысяч домов, в которых проживает больше девяти тысяч человек.
В МЧС сообщают, что затопления есть в районах: Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском и Зиминском.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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