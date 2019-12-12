12.12.2019, 21:31
В Иркутской области солдат покончил жизнь самоубийством
ИА «Ореанда-Новости». В Иркутской области 20-летний солдат покончил жизнь самоубийством, сообщает телеканал «Иркутск.Вести».
Солдат-срочник застрелился на станции Иркутск-Сортировочный вчера, 11 декабря, примерно в 18-00. Военнослужащий сопровождал поезд в качестве военного караула. По словам пресс-службы Западного военного округа, по факту трагического инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ. Сейчас выясняются подробности происшествия и причины самоубийства.
Комиссия Западного военного округа и правоохранительные органы предполагают, что причиной самоубийства могла послужить ссора солдата со своей девушкой.
Солдат-срочник застрелился на станции Иркутск-Сортировочный вчера, 11 декабря, примерно в 18-00. Военнослужащий сопровождал поезд в качестве военного караула. По словам пресс-службы Западного военного округа, по факту трагического инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ. Сейчас выясняются подробности происшествия и причины самоубийства.
Комиссия Западного военного округа и правоохранительные органы предполагают, что причиной самоубийства могла послужить ссора солдата со своей девушкой.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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