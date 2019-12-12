Солдат-срочник застрелился на станции Иркутск-Сортировочный вчера, 11 декабря, примерно в 18-00. Военнослужащий сопровождал поезд в качестве военного караула. По словам пресс-службы Западного военного округа, по факту трагического инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ.Комиссия Западного военного округа и правоохранительные органы предполагают, что причиной самоубийства могла послужить ссора солдата со своей девушкой.