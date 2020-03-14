ИА «Ореанда-Новости». В Иркутской области в городе Тайшет в частном доме произошёл пожар, пишет «Интерфакс» со ссылкой на СКР.



Во время тушения огня сотрудники МЧС обнаружили в доме тела четырёх детей в возрасте 11 месяцев, трёх, четырёх и шести лет.



Сейчас на месте пожара работают следователи. Уже известно, что во время возгорания мама детей была во дворе. Следователи выясняют, где был отец детей. Возбуждено уголовное дело, будет проведена экспертиза, чтобы выяснить причины возгорания.