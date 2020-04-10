ИА «Ореанда-Новости». В Иркутской области в 15-й исправительной колонии заключённые подняли бунт, пишет «МК».



В результате инцидента пострадал один из работников колонии. Сообщается также, что несколько заключённых нанесли себе ранения.



Во ФСИН рассказали, что во время отбоя один из заключённых не подчинился администрации. Но по другим данным, осуждённого избил сотрудник колонии.



В итоге, как сообщает Telegram-канал Mash, заключённые подожгли колонию и сейчас там масштабный пожар.