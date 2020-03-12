12.03.2020, 10:36
В Иркутской области заведено дело после пожара, жертвами которого стали пять человек
ИА «Ореанда-Новости». В Иркутской области следователями возбуждено уголовное дело по факту пожара в частном доме, унесшего жизни пяти человек, среди которых трое детей, заявлено на портале СК РФ.
00.44 четверга было получено сообщение о пожаре, который случился в селе Казачинское, на улице Советской. Когда пожарники прибыли на место пожара, деревянное здание уже было полностью в огне. На месте пожара находилась женщина, владеющая этим домом. Она сообщила, что внутри него находятся пять человек.
Заявлено, что на месте пожара были найдены тела пятерых человек: женщины, мужчины и трёх детей.
Предполагается, что возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.
00.44 четверга было получено сообщение о пожаре, который случился в селе Казачинское, на улице Советской. Когда пожарники прибыли на место пожара, деревянное здание уже было полностью в огне. На месте пожара находилась женщина, владеющая этим домом. Она сообщила, что внутри него находятся пять человек.
Заявлено, что на месте пожара были найдены тела пятерых человек: женщины, мужчины и трёх детей.
Предполагается, что возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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