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00.44 четверга было получено сообщение о пожаре, который случился в селе Казачинское, на улице Советской.. На месте пожара находилась женщина, владеющая этим домом. Она сообщила, что внутри него находятся пять человек.Заявлено, чтоПредполагается, что возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.