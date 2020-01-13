Сотрудники следственного комитета привлекли к уголовной ответственности 49-летнего мужчину, который является уроженцем Татарстана. Он был осуждён в 2009 года на 20 лет за 2 убийства, совершённые в 2003 году. Однако, следователи указали, что даже находясь в месте отбывания наказания в исправительной колонии №19 в Иркутсткой области, осуждённый продолжал заниматься незаконной преступной деятельностью. На протяжении 10 лет от укреплял свой криминальный статуса территории иркутской колонии и несколько раз планировал дезорганизовать деятельность исправительного учреждения.