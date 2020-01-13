13.01.2020, 22:39
В Иркутской области завели дело на «вора в законе»
ИА «Ореанда-Новости». В Иркутской области было заведено уголовное дело на осуждённого по статье 210.1 Уголовного кодекса России за фактическое занятие высшего положения в преступной иерархии.
Сотрудники следственного комитета привлекли к уголовной ответственности 49-летнего мужчину, который является уроженцем Татарстана. Он был осуждён в 2009 года на 20 лет за 2 убийства, совершённые в 2003 году. Однако, следователи указали, что даже находясь в месте отбывания наказания в исправительной колонии №19 в Иркутсткой области, осуждённый продолжал заниматься незаконной преступной деятельностью. На протяжении 10 лет от укреплял свой криминальный статуса территории иркутской колонии и несколько раз планировал дезорганизовать деятельность исправительного учреждения.
Сейчас мужчину обвиняют в присвоении криминального статуса «вора в законе».
Сотрудники следственного комитета привлекли к уголовной ответственности 49-летнего мужчину, который является уроженцем Татарстана. Он был осуждён в 2009 года на 20 лет за 2 убийства, совершённые в 2003 году. Однако, следователи указали, что даже находясь в месте отбывания наказания в исправительной колонии №19 в Иркутсткой области, осуждённый продолжал заниматься незаконной преступной деятельностью. На протяжении 10 лет от укреплял свой криминальный статуса территории иркутской колонии и несколько раз планировал дезорганизовать деятельность исправительного учреждения.
Сейчас мужчину обвиняют в присвоении криминального статуса «вора в законе».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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