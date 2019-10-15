15.10.2019, 16:30
В июле 2020 года можно будет получить электронный паспорт
ИА «Ореанда-Новости». Первый электронный паспорт может быть выдан в июле 2020 года в Москве.
Президент России подписал указ, в котором указано, что с 01.06.2020г. в Москве можно будет впервые получить электронное удостоверение личности гражданина РФ. Карточка будет иметь чип и мобильное приложение. Выпускать электронные паспорта будут МФЦ. Такой документ полностью заменит бумажные паспорта.
Запуск выдачи электронных паспортов пройдёт в 3 этапа. С 01.12.2019г. начинается этап подготовки учреждений для создания и выпуска нового вида документа. С 01.03.2020г. начинается первый этап. В течение трёх месяцев будут разрабатывать мобильное приложение для электронного удостоверения личности. А с 01.06.2020г. в столице можно будет получить свой первый электронный паспорт.
Президент России подписал указ, в котором указано, что с 01.06.2020г. в Москве можно будет впервые получить электронное удостоверение личности гражданина РФ. Карточка будет иметь чип и мобильное приложение. Выпускать электронные паспорта будут МФЦ. Такой документ полностью заменит бумажные паспорта.
Запуск выдачи электронных паспортов пройдёт в 3 этапа. С 01.12.2019г. начинается этап подготовки учреждений для создания и выпуска нового вида документа. С 01.03.2020г. начинается первый этап. В течение трёх месяцев будут разрабатывать мобильное приложение для электронного удостоверения личности. А с 01.06.2020г. в столице можно будет получить свой первый электронный паспорт.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии