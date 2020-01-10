ИА «Ореанда-Новости». В избиении Дмитрия Жванецкого заподозрили студентов МГИМО.

Как сообщает пресс-секретарь МГИМО Виктория Калашникова, двое студентов, которые подозреваются в избиении сына Михаила Жванецкого, были вызваны в администрацию вуза. Там от них потребуют объяснений возникшей ситуации.

Калашникова сообщила, что пока что от них требуется лишь объяснить происходящее администрации университета.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что двоих студентов МГИМО задержала полиция. Причиной стало подозрение в том, что молодые люди избили Дмитрия Жванецкого и его товарища восьмого января. Сообщается, что одного из парней задержали. Второй был переведён в свидетели и отпущен домой.