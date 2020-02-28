ИА «Ореанда-Новости» . В результате взрыва в Калининском районе в жилом строении пострадал один человек. Об этом сообщает местное ГУ МЧС.

Взрыв случился в жилом многоэтажном доме по адресу улица Замшина, дом №15. По версии специалистов, причиной взрыва стала активация самодельного взрывного устройства, которое находилось в сейфе с оружием и боеприпасами в квартире на третьем этаже.

По данным ведомства, в результате взрыва не были повреждены основные строительные конструкции.Специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.