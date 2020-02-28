28.02.2020, 16:22
В жилом доме Санкт-Петербурга произошёл мощный взрыв
ИА «Ореанда-Новости». В результате взрыва в Калининском районе в жилом строении пострадал один человек. Об этом сообщает местное ГУ МЧС.
Взрыв случился в жилом многоэтажном доме по адресу улица Замшина, дом №15. По версии специалистов, причиной взрыва стала активация самодельного взрывного устройства, которое находилось в сейфе с оружием и боеприпасами в квартире на третьем этаже.По данным ведомства, в результате взрыва не были повреждены основные строительные конструкции. Из-за инцидента пострадал 40-летний мужчина, которого оперативного госпитализировали в медицинское учреждение Санкт-Петербурга. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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