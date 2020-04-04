ИА «Ореанда-Новости». В подмосковном городе Орехово-Зуево прогремел взрыв газа. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Сообщается, что инцидент произошёл на улице Гагарина в доме №31. Один человек погиб и четверо пострадали.

В МЧС уточнили, что взрыв газа произошёл на третьем этаже дома. Квартиры с пятого по третий этаж 2-го подъезда обрушились. Сейчас происходит эвакуация жильцов соседних подъездов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв взял происшествие под личный контроль. Он поручил разместить пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить их всем необходимым.