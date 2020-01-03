ИА «Ореанда-Новости». Правительство России одобрило порядок выдачи грантов школьникам.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое утверждает процедуру выдачи грантов учащимся. Гранты будут вручаться за высокие достижения в какой-либо сфере. Документ доступен на официальном сайте кабмина.

В конкурсе за гранты будут учитываться успехи в математике, информатике и цифровых технологиях. Они будут выплачиваться школьникам, которые проходят обучение в общеобразовательных учреждениях. Выплаты собираются осуществлять в рамках проекта «Кадры для цифровой экономике». Проект создан для подготовки высококвалифицированной молодёжи для работы в цифровой и экономической сфере.

Грант будет выплачиваться в размере 125 тысяч рублей единовременно. С каждым годом число получателей награды за достижения будет увеличиваться.