ИА «Ореанда-Новости». Суд в Калининграде взыскал 15 тысяч рублей компенсации с владельца пасеки за то, что его соседа ужалили пчёлы, пишет РИА Новости.



Мужчина обратился с иском в суд, он указал, что осенью прошлого года пчёлы с соседней пасеки его ужалили. От укуса у него развилась аллергия, мужчина обратился к врачу, и ему назначили продолжительное лечение.



Суд, рассматривая дело, решил, что улью располагаются недостаточно далеко от соседнего участка, хотя по Ветеринарным нормам они должны быть на расстоянии не менее трёх метров от соседских границ. В результате истцу присудили 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.