ИА «Ореанда-Новости». Власти Калининградской области прокомментировали призыв поляков присоединить регион. Руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков заявил, что в Калининграде ещё не готовы комментировать степень вменяемости читателей польской Gazeta Wyborcza, выдвинувших данное предложение.

Читатели издания пришли к выводу, что сложившаяся из-за коронавируса ситуация является поводом для присоединения региона к Польше. После того, как Москва решила закрыть границы, Калининградская область «оказалась в полуизоляции». Автор статьи отметил, что теперь жители региона не могут ходить в польские магазины, к чему так привыкли.

Лысков заявил, что никаких разговоров на официальном уровне по этому поводу не ведётся.

