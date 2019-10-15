ИА «Ореанда-Новости». В Калининграде полицейские начали проверять публикации о расстреле семьи лебедей, которые распространили в социальных сетях, пишет «Интерфакс».



Об убийстве птиц рассказал фотограф Денис Штейн. Он нашёл мёртвых лебедей 13 октября. Он утверждает, что охотники убили одну взрослую птицу и трёх молодых просто ради забавы. При этом стреляли они почти в упор.



Штейн рассказал, что следил за птицами с весны, он снимал фильм «От яйца, до взрослого лебедя». Он заснял, как у пары лебедей появилось потомство, и как птенцы взрослели.



После отстрела четырёх птиц из шести он высказал опасение, что охотники могут вернуться и добить птиц. Штейн уже обратился в прокуратуру и местное Минприроды.