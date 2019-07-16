ИА «Ореанда-Новости». Вора задержали в Калининграде в тот момент, когда он примерял одежду из шкафа хозяев квартиры, пишет «МК».



Сообщается, что владельцы квартиры вернулись домой и увидели, что в доме кто-то есть. Они вызвали полицию, подметив, что вор примеряет одежду из шкафа.



Полицейские приехали и задержали мужчину. К этому моменту он уже успел украсть шесть тысяч рублей. Деньги и одежду вернули хозяевам. Возбуждено уголовное дело.