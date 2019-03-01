В Калининграде завели дело о смерти школьницы в психбольнице
ИА «Ореанда-Новости». 21 февраля в Калининграде в психиатрической больнице умерла школьница. Глава области Антон Алиханов проинформировал, что власти разбираются в ситуации.
Инцидент произошёл в калининградской психиатрической больнице №2. Девочка до помещения в психиатрическую больницу находилась на лечении в Детской областной больнице. Врачи не смогли поставить диагноз подростку и заподозрили психические отклонения у 15-летней девочки, поэтому её направили в психиатрическую больницу в Прибрежном. В день поступления девочка скончалась.
На место происшествия выехала следственная группа, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.
1 марта в своём Instagram глава Калининградской области Антон Алиханов подтвердил, что власти разбираются в ситуации и виновные будут наказаны.
Алиханов своим сообщением ответил на вопрос одного из пользователей социальной сети, который поинтересовался у губернатора, будет ли оказана помощь родителям погибшей девочки и ищут ли виновных в смерти ребёнка.
Мать умершей девочки рассказала журналистам, что у её дочери в последнее время болели ноги. В 2017 году она сломала ногу, поэтому боли списывали на последствия перелома. Однако после сдачи анализов хирург сообщил, что проблема не в его компетенции.
В начале января у школьницы появились и другие симптомы: сонливость, рвота и общая слабость.
11 февраля у неё стали подкашиваться ноги прямо на улице, подросток едва не потеряла сознание. «Скорая» увезла её в больницу, в нейрохирургическое отделение. Через два дня у школьницы отнялись ноги.
Со слов матери, её рвало, она потеряла около десяти кг, с трудом держала голову и шевелила ногами, координация была нарушена. Томография не показала отклонений.
20 февраля ребёнок сообщил, что не слышит на одно ухо, голос пропал и она могла лишь шептать, ей было трудно дышать.
На следующий день ребёнка отправили в психиатрическую больницу, где она скончалась во время оформления.
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