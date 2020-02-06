ИА «Ореанда-Новости». В городе Советск в Калининградской области полицейские поймали вора-рецидивиста – они вычислили его по его походке вразвалочку, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что мужчину подозревают в совершении как минимум семи краж – он вскрывал подвалы, сараи, проникал в припаркованные машины. В одной из машин он украл банковскую карту с пин-кодом и снял с неё более 50 тысяч рублей.



Вора выдала походка вразвалку, по которой правоохранители смогли установить маршрут его передвижения по городу. В итоге полицейские смогли установить адрес мужчины и задержали его.