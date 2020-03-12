ИА «Ореанда-Новости». В Калининградской области в городе Гурьевск упавшее из-за ураганного ветра дерево насмерть придавило 12-летнюю девочку, пишет РИА Новости.



В СКР рассказали, что на месте трагедии работают следователи, туда лично приехал глава Гурьевского межрайонного следственного отдела.



Ранее МЧС по региону предупреждало об усилении ветра до 25-30 метров в секунду, на побережье - до 35 метров в секунду. Некоторые школы области отменили занятия.