ИА «Ореанда-Новости». В Калуге суд приговорил Ивана Любшина к 5,2 годам тюрьмы за комментарии в «ВКонтакте», пишет «МК».



Суд решил, что мужчина несколькими комментариями оправдал терроризм. Он писал о теракте, который произошёл 31 октября 2018 года, устроенного 17-летним Михаилом Жлобицким в здании ФСБ.



При этом обвинение просило дать Любшину шесть лет колонии. Отец подсудимого рассказал, что дело на его сына завели из-за двух комментариев, в которых его сын называл Жлобицкого «человеком дня».