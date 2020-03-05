05.03.2020, 19:39
В Калуге мужчину приговорили к 5 годам из-за комментария в соцсети
ИА «Ореанда-Новости». В Калуге суд приговорил Ивана Любшина к 5,2 годам тюрьмы за комментарии в «ВКонтакте», пишет «МК».
Суд решил, что мужчина несколькими комментариями оправдал терроризм. Он писал о теракте, который произошёл 31 октября 2018 года, устроенного 17-летним Михаилом Жлобицким в здании ФСБ.
При этом обвинение просило дать Любшину шесть лет колонии. Отец подсудимого рассказал, что дело на его сына завели из-за двух комментариев, в которых его сын называл Жлобицкого «человеком дня».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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