ИА «Ореанда-Новости» В Калуге произошёл пожар в пиццерии прямо в день официального открытия. О происшествии сообщает местный портал Kaluga-poisk.ru.

Заведение, расположенное на улице Театральной, фактически работало всего 17 дней. На 21 апреля было намечено торжественное открытие ресторана итальянской кухни, однако планируемых торжеств не вышло из-за возгорания. По предварительным данным пожар в заведении произошёл из-за короткого замыкания, так предположили в ГУ МЧС России по Калужской области.

В пиццерии полностью сгорела отделка зала на площади 15 квадратных метров, ещё 80 квадратных метров помещения закоптились. Само здание, где расположена пиццерия, пожарным удалось спасти. Посетители и персонал заведения не пострадали.