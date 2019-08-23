ИА «Ореанда-Новости» Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что сотрудники ведомства совместно с представителями Росгвардии пресекли деятельность шести членов религиозно-экстремистской группы, которая снабжала деньгами террористов, принадлежащих к организации «Исламское государство», запрещённой на территории России.

«Преступная группа состояла из шести уроженцев государств Центрально-Азиатского региона. По указанию эмиссаров МТО (международной террористической организации. – Ред.) ими осуществлялись сбор и переправка денежных средств в Сирию для финансирования террористической деятельности», – указано в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят соответствующие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.