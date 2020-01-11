ИА «Ореанда-Новости». В реке Ока в Калужской области специалисты Русского географического общества нашли деревянную барку 19 века, пишет «МК».



Отмечается, что корабль затонул в реке в 20 веке. Это последнее судно подобного вида, сохранившееся до наших дней.



По оценкам экспертов, лодка затонула в 1920 году. Её длина составляет 40 метров. Сейчас эксперты изучают корабль. Предполагается, что судно можно достать из воды с минимальными повреждениями.