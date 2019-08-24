ИА «Ореанда-Новости»Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту убийства 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, пишет «Интерфакс».

По подозрению в преступлении задержан 34-летний мужчина из Малоярославца. Следствие полагает, что он употребляет наркотики, а ветерана убил ради денег. Пожилого мужчину ударили не менее десяти раз.

Подозреваемого допросили, скоро будет решаться вопрос о мере пресечения.