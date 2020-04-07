ИА «Ореанда-Новости». Две жительницы Канска подожгли дачный дом ради хайпа в соцсетях. Полиция нашла и задержала девушек, сообщил руководитель пресс-службы красноярского главка МВД Владимир Юрченко.

Уточняется, что девушки подожгли дом, чтобы выложить видео в Instagram. Одной из них 20 лет, вторая – несовершеннолетняя. Юрченко рассказал, что девушки полностью раскаиваются и сожалеют о содеянном. Они полностью признали вину и объяснили, что сделали это «ради хайпа в соцсетях».

На кадрах снятого девушками ролика видно, как они, находясь в стареньком доме, сдёргивают занавески, кидают их на пол и поджигают. Затем они бегут по пустой улице и обсуждают то, что только что сделали, упоминая старого знакомого, с которым раньше так «развлекалась». Правоохранители устанавливают личность человека, о котором шла речь, а также проверяют аналогичные случаи с поджогами.