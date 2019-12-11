ИА «Ореанда-Новости». Парламент Карелии рассмотрит предложение об уменьшении прожиточного минимума пенсионеров в республике, пишет РИА Новости.



Отмечается, что власти региона хотят скорректировать сумму в соответствие с федеральными правилами – с 11 840 до 11 836 рублей.



Осенью этого года власти республики утвердили сумму прожиточного минимума — 11 840 рублей. Эти цифры оказались меньше спрогнозированных на 3 рубля, в связи с чем правительство республики решило урезать сумму прожиточного минимума пенсионеров на 4 рубля.