ИА "Ореанда-Новости" В одном из городов, расположенном на территории республика Карелия, произошло нападение дикого животного на дрессировщика. Атака хищника случилась во время представления в цирке.

В карельском городе Олонец, насчитывающем восемь тысяч жителей, во время проведения циркового представления медведь набросился на дрессировщика. Свидетели случившегося успели заснять момент нападения на камеры мобильных телефонов и разместить видеоролик в популярной социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что хищник выполняет все команды своего дрессировщика. Однако в какой-то момент внезапно нападает на мужчину, валит его с ног и пытается загрызть. В комментариях под видеороликом пользователи возмутились тем, что зрительный зал не был огорожен от арены специальной решёткой. Одна из женщин написала, что находится в состоянии шока, никогда бы не подумав, что при таких габаритах медведя отсутствует ограда. По её мнению, это необходимо было сделать в целях безопасности зрителей, пришедших на цирковое представление.

Для того, чтобы отогнать и усмирить хищника, пришлось использовать против него электрошокер. Позднее поступила информация о том, что сам дрессировщик находится в удовлетворительном состоянии, однако, зафиксированы раны от когтей медведя.

Напомним, что ранее в средствах массовой информации была опубликована новость о том, что по центральным улицам города Ухты, расположенном на территории Республики Коми, разгуливал медведь. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось его застрелить.