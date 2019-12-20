20.12.2019, 16:53
В Карелии москвичи сбросили c вертолёта Mercedes Gelandewagen
ИА «Ореанда-Новости». В Карелии двое жителей столицы сбросили с вертолёта внедорожник Mercedes Gelandewagen, пишет РИА Новости.
Видео падения машины с вертолёта опубликовали социальных сетях. На видео видно, как вертолёт Ми-8 несёт Gelandewagen на тросе, а затем сбрасывает.
СМИ пишут, что москвичи заплатили за 20 минут такого полёта 250 тысяч рублей. Отмечается, что остатки разбитого автомобиля 1995 года выпуска отвезли на металлолом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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