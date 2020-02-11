ИА «Ореанда-Новости» . Недовольный ничтожным размером индексации выплат для ветеранов мужчина пришёл на заседание и вручил политикам символичный «подарок». По сообщению РИА Новости соответствующая запись с видео была опубликована в социальной сети «Вконтакте».

Негодование пожилого местного жителя вызвало недавнее повышение размера ветеранских выплат. Выплаты увеличили всего лишь на 21 рубль из-за индексации компенсаций за услуги связи и проезд на автобусах и ином общественном транспорте, которую местный суд обязал провести властей Карелии. Отметим, что это увеличение выплат на 21 рубль произошло впервые за 12 лет.

Пришедший на заседание пожилой мужчина вручил депутатам два рулона туалетной бумаги, «поблагодарив» политиков от лица всех ветеранов и объяснив, что на большее этих компенсаций не хватит.