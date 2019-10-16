ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники спецслужб провели обыски в Каспийском городском суде республики Дагестан, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Сообщается, что обыски провели в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела. Правоохранители изъяли ряд документов. При этом источник не рассказал, против кого или в отношении чего было возбуждено дело.

Официальных комментариев по этому поводу пока нет.