16.10.2019, 21:09
В Каспийском городском суде Дагестана прошли обыски
ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники спецслужб провели обыски в Каспийском городском суде республики Дагестан, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Сообщается, что обыски провели в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела. Правоохранители изъяли ряд документов. При этом источник не рассказал, против кого или в отношении чего было возбуждено дело.
Официальных комментариев по этому поводу пока нет.
Сообщается, что обыски провели в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела. Правоохранители изъяли ряд документов. При этом источник не рассказал, против кого или в отношении чего было возбуждено дело.
Официальных комментариев по этому поводу пока нет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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