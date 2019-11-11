Заявлено, что новый зимний тур будет проходить в районе Красной Поляны. Планируется, что туристы будут по нему идти либо на лыжах, либо на снегоступах. Туристов всегда будут сопровождать гиды.В 2018 году существовало три зимних маршрута. Начинались эти маршруты от КПП "Лагонаки". Гостям заповедника предлагалось перемещаться на лыжах или снегоходах.Решение об организации новых троп экспертами будет принято лишь после того, как будут оценены вопросы безопасности и воздействия на природу.