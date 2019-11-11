11.11.2019, 15:52
В Кавказском заповеднике должны появиться новые зимние маршруты
ИА «Ореанда-Новости»В пресс-службе заказника заявляют о планах создать новые туристические маршруты, по которым будут ходить в зимний период. Сообщается, что в них будут предусмотрены катания на собачьих упряжках. Кроме того, в планах работников Кавказского заповедника обновление летних троп.
Заявлено, что новый зимний тур будет проходить в районе Красной Поляны. Планируется, что туристы будут по нему идти либо на лыжах, либо на снегоступах. Туристов всегда будут сопровождать гиды.
В 2018 году существовало три зимних маршрута. Начинались эти маршруты от КПП "Лагонаки". Гостям заповедника предлагалось перемещаться на лыжах или снегоходах.
Решение об организации новых троп экспертами будет принято лишь после того, как будут оценены вопросы безопасности и воздействия на природу.
Заявлено, что новый зимний тур будет проходить в районе Красной Поляны. Планируется, что туристы будут по нему идти либо на лыжах, либо на снегоступах. Туристов всегда будут сопровождать гиды.
В 2018 году существовало три зимних маршрута. Начинались эти маршруты от КПП "Лагонаки". Гостям заповедника предлагалось перемещаться на лыжах или снегоходах.
Решение об организации новых троп экспертами будет принято лишь после того, как будут оценены вопросы безопасности и воздействия на природу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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