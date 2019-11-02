ИА «Ореанда-Новости» Группа из 30 детей в возрасте от 6 до 10 лет пребывала в отеле «Кристалл» в Казани. Дети поели в ресторане, который относится к отелю, затем почувствовали недомогание. После обращения к медикам стало известно, что причиной плохого самочувствия могло стало пищевое отравление. Шесть человек госпитализированы.



По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Место происшествия осматривают следователи. Образцы еды, которой предположительно могли отравиться дети, отправлены на экспертизу.