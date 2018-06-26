ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Информации о наличии пострадавших пока что нет. Экстренные службы ведут проверку квартир, уже сданных для заселения.

На многоэтажный многоквартирный дом в Казани упал строительный кран. Андрей Родыгин, пресс-секретарь МЧС Татарстана, подтвердил, что конструкция упала на уже заселенный дом.

Строительством жилого объекта на площади занимается организация «АК БАРС Девелопмент». Дом номер 34, которого постигла участь, находится на проспекте Альберта Камалеева, его название «Казань ХХI век».

Сам «АК БАРС Девелопмент» не отвечает на звонки СМИ.

Крановщик смог самостоятельно вылезти из кабины крана, его проверяют доктора. Минздрав Татарстана сообщает, что информация касательно пострадавших не поступала и о медицинской помощи никто не просил.

В результате столкновения на доме повреждены облицовка, два балкона - на двенадцатом и тринадцатом этажах, а также технический этаж. По версии экспертов, первопричиной происшествия стала погода: сильный, штормовой ветер и дождь вкупе с градом, проходившие в это время в Казани.

В локальном управлении МЧС сообщают, что, возможно, пасмурная погода продолжится, завтра также ожидаются усиление ветра до 22 метров в секунду и гроза.

Помимо объекта на проспекте Альберта Камалеева «Казань ХХI век», «АК БАРС Девелопмент» также осуществляет стройку/достроил ЖК в Приволжском районе Казани, на улице Баки Урманче - «Солнечный город», «Светлая долина» на улице Натана Рахлина, отель Alabuga City Hotel в Елабуге, «Казанский ДСК» на улице Аделя Кутуя, «Астропарк» в поселке Октябрьский, ЖК «Чистое небо» в Приволжском районе и коттеджный комплекс бизнес-класса «Казанская Усадьба» также в Приволжском районе города Казань.

Жилой многоквартирный комплекс, с которым случился инцидент, уже был частично сдан, там живут люди.