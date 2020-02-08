ИА «Ореанда-Новости». В Казани началась церемония прощания с депутатом Государственной думы России Айратом Хайруллиным.



Начало церемонии было назначено на 11-00 в Татарской государственной филармонии имени Тукая. Представители органов власти уже начали выражать свои соболезнования в адрес родных и близких Хайруллина. Захоронение депутата Госдумы будет произведено на кладбище в посёлке Мирный.



Депутат Государственной думы и член партии «Единая России» Айрат Хайруллин погиб вчера, 7 февраля, в результате крушения частного вертолёта Bell 407. Двое пилотов выжили, но находятся в тяжёлом состоянии.