ИА «Ореанда-Новости». В Казани между двумя группами молодых людей произошла драка с поножовщиной, пишет «МК».



В ночь на 4 сентября одна группа молодых людей шла навстречу другой с воздушными шариками. Когда они поравнялись, один из парней лопнул шарик. Началась перепалка, которая переросла в драку.



В итоге один из участников драки ножом ударил соперника в области лопатки. Приехавшая скорая госпитализировала пострадавшего.