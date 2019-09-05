05.09.2019, 18:28
В Казани произошла массовая драка из-за воздушного шарика
ИА «Ореанда-Новости». В Казани между двумя группами молодых людей произошла драка с поножовщиной, пишет «МК».
В ночь на 4 сентября одна группа молодых людей шла навстречу другой с воздушными шариками. Когда они поравнялись, один из парней лопнул шарик. Началась перепалка, которая переросла в драку.
В итоге один из участников драки ножом ударил соперника в области лопатки. Приехавшая скорая госпитализировала пострадавшего.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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